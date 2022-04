Qaanaaq får større vandtank

Kassaaluk Kristensen Onsdag, 30. marts 2022 - 16:01

Nukissiorfiit slipper for at hente havis til optøning for at forsyne byens 600 borgere med drikkevand om vinteren.

Til sommer tager Qaanaaq en netop opført vintervandtank i brug, som får stor betydning for vandforsyningen i byen.

Det skriver Nukissiorfiit på deres hjemmeside.

Vintervandtanken bliver den tredje i byen, og vil sikre, at der er nok vand til borgerne om vinteren. Byen forsynes med vand fra elven tæt på byen, og vintervandtankene fyldes op med vand fra elven før den fryser til om vinteren. Den nye vandtank har et rumfang på 5000 m3, mens de to ældre kan indeholde 2000 m3 vand hver.

Videnskab.dk har tidligere skrevet, at Qaanaaq kæmper for at have nok vand om vinteren, da de to vandtanke løber tør for vand fire måneder før, elven tør op.

Den nye vandtank kommer til at betyde, at det er slut med at hente havis med gummiged og et endegyldigt stop med at hugge is til afsmeltning i vintermånederne, skriver Nukissiorfiit.

- Med den ekstra vintervandtank kommer vandbeholdningen op på 9000 m3 vand, og det vil kunne dække byens behov for vandforsyning gennem hele vinteren, skriver Nukissiorfiit.

Vandtank længe undervejs

Det har ikke været ligetil for Nukissiorfiit at opføre den nye vandtank. Der har været logistiske udfordringer, fordi havisen har forsinket levering af større udstyr med skib.

- Nu er der kun tilbage at få den isoleret og at få installeret et dertilhørende teknikhus, før vintervandtanken endelig kan tages i brug. Dette arbejde forventes at være færdig i år, skriver Nukissiorfiit.

Projektet har kostet omkring 32 millioner kroner.