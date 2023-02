Putin udpeger Vesten som den store skurk i imødeset tale

Ritzau Tirsdag, 21. februar 2023 - 07:07

Det er Vestens skyld, at der lige nu er krig i Ukraine.

Sådan lyder budskabet tirsdag fra Vladimir Putin, der under en imødeset tale nok engang langer hårdt ud efter de vestlige lande.

Han beskylder blandt andet Vesten for at have gjort Ukraine "antirussisk" allerede for lang tid siden. Præsidenten siger desuden, at de største lande i Vesten alene forsøger at blive endnu mere magtfulde.

Putin indtog tirsdag scenen i Moskva nogle få minutter efter klokken 12.00 lokal tid foran parlamentsmedlemmer, militærledere og soldater.

Talen finder sted nogle få dage før årsdagen for krigen i Ukraine.

Putin har konsekvent kaldt russernes invasion af Ukraine for en "særlig militær operation". Det fortsatte han med tirsdag.

Det lyder blandt andet, at man løbende vil finde ud af, hvordan landets styrker skal agere i Ukraine. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

- Skridt for skridt, forsigtigt og konsekvent kommer vi til at løse de opgaver, vi står over for, siger den russiske præsident.

Han hævder desuden, at Rusland havde fredelige planer i den ukrainske region Donbas, men at planerne blev spoleret af Vesten.

- Vi gjorde vores bedste for at løse problemet fredeligt. Vi ventede tålmodigt og prøvede fredeligt at forhandle os ud af en svær situation. Men et helt andet scenarie blev udtænkt bag vores ryg, siger Putin.

Præsidenten problematiserer under talen blandt andet også, at USA har en lang række militærbaser over hele verden.

Putins tale holdes tre dage før årsdagen for krigen i Ukraines begyndelse.

Den russiske invasion af nabolandet Ukraine blev indledt i de tidlige morgentimer den 24. februar sidste år. Her meddelte præsident Putin, at han havde sat gang i en "særlig militær operation".

Få minutter efter var der meldinger om eksplosioner i flere ukrainske byer.

I krigens indledning var der tale om en bred russisk offensiv, hvor blandt andet den ukrainske hovedstad, Kyiv, også var et mål.

Efter en måneds tid meddelte Rusland, at landets styrker ville trække sig fra blandt andet området omkring Kyiv. I stedet ville de russiske soldater primært fokusere deres kræfter på det østlige Ukraine.