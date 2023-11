Putin til G20: Tænk over hvordan vi stopper Ukraine-tragedien

Ritzau Torsdag, 23. november 2023 - 07:06

Ruslands præsident, Vladimir Putin, siger onsdag på et møde mellem G20-landenes ledere, at det er nødvendigt at tænke over, hvordan man skal stoppe "tragedien" i Ukraine.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

- Ja selvfølgelig er militæraktioner altid en tragedie, siger Putin.

- Og selvfølgelig skal vi tænke over, hvordan man stopper den tragedie.

Putins beslutning om at sende soldater ind i Ukraine i februar 2022 har udløst den blodigste krig i Europa siden Anden Verdenskrig.

Forhold på lavpunkt

Hundredtusinder er blevet dræbt eller såret, mens millioner af ukrainere er blevet nødt til at flygte fra deres hjem.

Og den har bragt forholdet mellem Rusland og Vesten til et lavpunkt, som ikke er set siden de værste perioder af den kolde krig.

Onsdagens møde, der foregik via video, er det første G20-topmøde, Putin deltager i, siden han gav sit militær ordre til at invadere Ukraine i februar 2022.

Sidst, Putin deltog i et G20-topmøde personligt, var i den japanske by Osaka i 2019.

Onsdagens møde var indkaldt af Indiens premierminister, Narendra Modi.

Tysklands forbundskansler, Olaf Scholz, deltog også i mødet.

- Træk tropperne ud

- Jeg opfordrede præsident Putin til at stoppe angrebet mod Ukraine og trække sine tropper tilbage fra Ukraines territorium, så denne krig endelig kan slutte, siger Scholz på et pressemøde.

Mykhajlo Podoljak, der er en af den ukrainske præsident Volodymyr Zelenskyjs nærmeste rådgivere, kalder den russiske præsidents udtalelser for "endnu en af Putins forvrængninger af virkeligheden".

- Rusland har ikke noget at tænke over med hensyn til at "stoppe tragedien i Ukraine". Mordere, der koldblodigt begår en overlagt forbrydelse, tænker ikke midt i det hele over, hvordan de skal stoppe forbrydelsen, skriver Podoljak på det sociale medie X.

Den eneste brugbare løsning, skriver han videre, "er omgående at trække de russiske besættelsesstyrker ud af en anden stats territorium".