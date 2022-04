Putin til FN-chef: Kamphandlinger i Mariupol er slut

Ritzau Tirsdag, 26. april 2022 - 17:58

Ruslands præsident, Vladimir Putin, hævder, at den russiske militæroperation i den belejrede by Mariupol er overstået.

Det siger han til FN's generalsekretær, António Guterres, der tirsdag er på besøg i den russiske hovedstad, Moskva.

- Der er ingen fjendtligheder. Det er slut. Ingen kamphandlinger er i gang i Mariupol. De er blevet afsluttet, siger Putin ifølge det russiske nyhedsbureau Tass.

Tidligere tirsdag meddelte borgmesteren i Mariupol, Petro Andryushtjenko, at russiske styrker har ramt stålværket Azovstal 35 gange i løbet af et døgn.

- Rusland har på dramatisk vis optrappet angrebene i de seneste 24 timer og bruger tunge bomber, sagde borgmesteren til nyhedsbureauet AP.

På mødet med Guterres i Moskva gentager den russiske præsident påstanden om, at ukrainske styrker gemmer sig bag civile på stålværket Azovstal i byen.

Putin beskriver situationen i Mariupol som "tragisk", skriver Tass.

Han siger også, at han stadig har et håb om, at forhandlinger kan afslutte den blodige konflikt i Ukraine.

- På trods af, at den militære operation stadig er i gang, håber vi, at vi kan nå frem til en aftale på det diplomatiske spor. Vi forhandler, og vi afviser ikke forhandlinger, siger han ifølge nyhedsbureauet AFP.

I USA siger udenrigsminister Antony Blinken, at Putin ikke tager det diplomatiske spor alvorligt.

- Vi har endnu ikke set tegn på, at præsident Putin mener det seriøst, når det handler om meningsfulde forhandlinger, siger Blinken.

Mandag gentog Putins udenrigsminister, Sergej Lavrov, at Rusland støtter fredsforhandlinger med Ukraine. Han advarede samtidig om, at der er fare for, at konflikten kan udvikle sig til en tredje verdenskrig.

Den bemærkning bliver fordømt af USA's forsvarsminister, Lloyd Austin, der tirsdag er samlet til møde med kolleger fra andre lande på en amerikansk militærbase i Ramstein i Tyskland.

- Den slags retorik er meget farlig og nytteløs. Og det er noget, vi ikke vil gå ind i, siger Austin ifølge nyhedsbureauet dpa.

/ritzau/