Putin advarer om problemer med Nato-landet Finland

Ritzau Søndag, 17. december 2023 - 12:49

Den russiske præsident, Vladimir Putin, advarer om "problemer" med nabolandet Finland, efter at det er blevet optaget i forsvarsalliancen Nato.

Han siger i et interview udgivet søndag, at Rusland derfor vil oprette et nyt militært distrikt i den nordvestlige del af Rusland.

Finland, der blev optaget i den vestlige alliance i april i år, har en 1340 kilometer lang grænse til Rusland.

- De (Vesten) trak Finland ind i Nato. Havde vi nogen stridighed med dem? Alle territoriale stridigheder, deriblandt dem, som vi havde i midten af det 20. århundrede, er blevet løst, siger Putin til en journalist fra det statslige tv.

- Der var ingen problemer der, men det bliver der nu, fordi vi vil oprette Leningrads militære distrikt og koncentrere et vist antal militære enheder der, siger den russiske leder.

Har igen lukket grænse

Kommentarerne kommer efter, at Finland i denne uge igen har lukket dets grænser til Rusland. Det er sket efter, at finnerne har beskyldt russerne for at have skabt en "migrantkrise" ved den finske grænse.

Moskva har advaret om forskellige modforanstaltninger efter finnernes indtræden i Nato.

Putin siger også, at Rusland ikke har grund til at komme i krig med Nato-lande. Han henviste til udtalelser fra den amerikanske præsident, Joe Biden, som i denne måned gentog, at styret Moskva "ikke vil stoppe i Ukraine", hvis det får succes med dets forehavende der.

- Det er en retorik, som skal retfærdiggøre en forfejlet politi over for Rusland, siger Putin, som understreger, at Rusland ikke har nogen interesser i at kæmpe med Nato-lande - hverken geopolitisk, økonomisk eller militært.

Krigen i Ukraine har udløst den dybeste krise i Ruslands relationer til Vesten siden den cubanske missilkrise i 1962.

- Det er komplet nonsens

Biden advarede sidste år om, at en direkte konfrontation mellem Nato og Rusland ville udløse en tredje verdenskrig.

I en appel i denne måned til det konservative republikanske parti om ikke at blokere for yderligere militær hjælp til Ukraine sagde Biden, at Putin ville angribe endnu et Nato-land, hvis Rusland sejrer i Ukraine.

- Det er komplet nonsens, og jeg tror, at præsident Biden selv er klar over det, siger Putin i interviewet, som den statslige tv-station Rossiya sendte søndag.

Putin har gentagne gange påstået, at Natos udvidelser efter Den Kolde Krig er bevis på, at Vesten har en "arrogant holdning" i relationen med Rusland.

Ukraines fejlslagne modoffensiv i år har ført til usikkerhed i Vesten og i Ukraine i forhold til, om det er realistisk, at ukrainerne besejrer de russiske styrker.

Frygt for ny "kold krig"

Både i Moskva og i Vesten er der blevet udtrykt bekymring over risikoen for en "ny kold krig" med Rusland og Kina på den ene side og Vesten på den anden.

Til et spørgsmål om, hvordan parterne kan nærme sig hinanden svarer Putin:

- De vil blive nødt til at finde frem til et forhandlingsgrundlag, fordi de er tvunget til at tage os med deres betragtning.

I Washington sagde en højtstående embedsmand i sidste måned, at Putin ikke vil være interesseret i at forhandle om fred, før han kender udfaldet af det amerikanske præsidentvalg i november i det nye år.

/ritzau/Reuters