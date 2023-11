Publikum landet i Stavanger: Klar til kamp mod "stormagt"

Kassaaluk Kristensen Tirsdag, 28. november 2023 - 07:38

Mandag aften lokal tid er omkring 100 grønlændere ankommet til Stavanger med Air Greenlands direkte flyrute.

Passagererne har under turen modtaget en goodiebag indeholdende merchandise, der skal bruges, når de hepper på Grønland.

- Vi er utroligt glade for den store støtte, vores landshold har, og at så mange har benyttet muligheden for at tage den direkte rute til Stavanger for at heppe, siger administrerende direktør i Air Greenland, Jacob Nitter Sørensen under en tale på turen.

Norge er den første nation, som Grønland skal møde onsdag den 29. november. Norge har et indbyggertal på 5.455.000 og har sammenlagt vundet 31 medaljer i internationale turneringer. Af disse er det blevet til guld ni gange i europamesterskaber, to OL-guld og fire guld i VM.

- Vi skal huske på, at der er 100 gange så mange nordmænd i Norge som der er grønlændere i Grønland. Så Norge skal altså vinde med 100 gange så mange mål for at få den moralske sejr over Grønland, siger Jacob Nitter Sørensen efterfulgt af bifald fra publikum.

Stormagter i håndbold

Fredag den 1 . december står kampen mellem Sydkorea og Grønland. Sydkorea har 51,7 mio. indbyggere og har vundet en guld i VM og to guld i OL. Landet har også hele 16 mesterskaber i asienmesterskab bag sig.

Østrig står for tur søndag den 3. december. Landet har 9 mio. indbyggere og har vundet en bronze i VM og en bronze i europamesterskaber.

Formanden for naalakkersuisut, Múte B. Egede lægger vægt på, at Grønland nu er en del af den store håndboldverden.

- Vi har allerede vundet ved at kvalificere os til VM. Hvilken anden lille nation har ellers kvalificeret sig ved at slå de store håndboldnationer. Vi har allerede sejret, og er nu en del af de store magter i håndbold. Lad os gøre vores bedste for at støtte og heppe på vores hold, siger Múte B. Egede til de glade publikum.

Hjemturen for publikum bliver mandag den 4. december, hvor Tuukkaq flyver direkte til Kangerlussuaq.