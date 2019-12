PTSD: Krigsveteraner omfattet af særlov

Walter Turnowsky Tirsdag, 03. december 2019 - 11:12

Krigsveteraner, der på et senere tidspunkt udvikler eller får diagnosticeret post-traumatisk belastningsreaktion kan få erstatning, også når de er grønlændere eller er bosat i Grønland. Det fremgår af et svar fra beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (Soc) på et spørgsmål af Aaja Chemnitz Larsen (IA).

I 2014 vedtog folketinget en særlov, der betyder, at soldater og andre statsansatte, der har været udsendt til krise- og konfliktområder, kan få anerkendt PTSD som en arbejdsskade, selvom der er gået et stykke tid siden udstationeringen. Dette skete i erkendelse af, at PTSD ikke altid bliver opdaget umiddelbart efter en udstationering, og det gør det sværere entydigt at bevise, at sygdommen skyldes udstationering.

Aaja Chemnitz Larsen har spurgt ind til om denne lov er sat i kraft for Grønland. Men det er slet ikke nødvendigt, lyder svaret fra Peter Hummelgaard.

- Særloven omfatter tidligere udsendte soldater og andre statsansatte, der som led i ansættelsen i staten har været udsendt mindst én gang eller i tjenstligt medfør har opholdt sig i udlandet i områder, hvor danske statsansatte deltager i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende opgaver. Det samme gælder grønlændere, der er ansat i en dansk statsinstitution, herunder Forsvaret, hedder det i svaret.

Derfor mener ministeren ikke, at der er et behov for yderligere lovgivning.

Det skønnes, at der bor godt 100 veteraner i Grønland.

Siden særloven blev vedtaget har omkring 700 danske veteraner, fået anerkendt PTSD som en arbejdsskade efter denne lov.