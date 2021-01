Psykolog: Klienter risikerer at miste tillid til Rejseholdet

Kassaaluk Kristiansen Torsdag, 28. januar 2021 - 11:59

Når Socialstyrelsen opsiger, erfarne behandlere på rejseholdet, og i stedet ansætter mindre erfarne herboende behandlere, er der risiko for, at klienter kan sætte spørgsmålstegn ved Rejseholdets hjælp.

Det mener en selvstændig psykolog, der i en årrække har været tilknyttet Rejseholdet, der tilbyder behandling af voksne med senfølger af seksuelle overgreb i barndommen.

- Netop denne gruppe af klienter kan have svært ved at stole på, at offentlige myndigheder som skal hjælpe og støtte dem, rent faktisk kan og vil hjælpe og støtte. Derfor er det meget uheldigt, at en offentlig myndighed med udsendelsen af en psykolog lover at hjælpe, for så at afbryde forløbet og tilbyde et nyt forløb med nye psykologer, skriver Per Thomsen, selvstændig psykolog, der er tidligere knyttet til Rejseholdet.

Han er netop opsagt af Socialstyrelsen efter syv års tilknytning til Rejseholdet, og har skrevet en afsluttende rapport om sin tid på rejseholdet.

Restriktioner imødegås

I stedet for udefrakommende psykologer, har Socialstyrelsen valgt at ansætte herboende behandlere. Rejseholdene består af fem voksenrejsehold og to børnerejsehold. Socialstyrelsen har overfor Sermitsiaq.AG forklaret, at styrelsen satser på herboende behandlere for at sikre et stabilt korps, der ikke hæmmes af restriktioner i forbindelse med indrejse til Grønland.

LÆS OGSÅ: Styrelse satser på herboende behandlere

Per Thomsen oplyser, at han ikke bærer nag over afskedigelsen. I sin afsluttende rapport erindrer han, at nye og især yngre behandlere kan ende med at gå hurtigt igen, da klienternes traumer kan være belastende.

- Større undersøgelser og vores erfaringer viser, at alder og erfaring i forhold til arbejdet med mennesker med senfølger er beskyttende faktorer mod sekundær traumatisering, skriver han.

Supervision hjælper

Han bakkes op af psykolog Jonna Ketwa, som forklarer, at psykologer og psykoterapeuter har behov for supervision, da de beskæftiger sig med menneskers traumer.

- Når man arbejder med mennesker er det vigtigt, at fortælle om de indtryk man får, og hvordan man bliver påvirket af det emotionelt, fortæller hun.

Hun forklarer, at psykologer og psykoterapeuter med kort anciennitet særligt er i risiko for at blive belastet af at arbejde med klienters traumer. Det er derfor vigtigt, at de får supervision af autoriserede eller specialiserede psykologer.

- Krise- og traume præget arbejde er tungt følelsesmæssigt arbejde, som kan belaste så meget, at nogle vælger at stoppe som behandler. Derfor er supervision nødvendig og en forudsætning for at kunne holde til det arbejde. Vi skal passe godt på vores behandlere, forklarer hun.