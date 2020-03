Psykolog: Husk dig selv under nedlukningen

Kassaaluk Kristiansen Søndag, 29. marts 2020 - 11:23

Træk vejret.

Kom helt ned i gear.

At være bange og ængstelig i coronatiden er helt naturlig.

Men husk at trække vejret.

Det fortæller privatpraktiserende Inuk Lone Bourup Bang i en af sine videoer på Facebook. Hun har delt fire videoer, hvor hun forklarer følelserne ængstelse og frygt, at det er normalt at føle sådan, når der er fare på færde, og om hvordan man kan komme helt i ro igen.

- Mens der er nedlukningen, er der ingen andre, der kan sørge for os og passe på os. Derfor bør vi passe på os selv. Hvis vi ikke gør noget selv, vil intet ske, siger hun til Sermitsiaq.AG.

Hun mener, at befolkningen har gode ideer til underholdning inden for hjemmets fire vægge.

- Men vi skal huske at styrke os selv mentalt, og passe på os selv mentalt.

- Vi er alle ”isoleret” hver for sig, og det kan føre til ensomhed. Men vi skal huske, at vi ikke er alene om det her, vi sidder alle i samme båd, hver for sig. Vi kan styrke os selv mentalt ved at gøre noget, siger hun og understreger, at hvert individ har sin egen måde at hente styrke på. Det kan være yoga, meditation, at være i stilhed, synge, håndarbejde eller noget helt andet.

Tilpasning

I sine videoer fortæller hun, hvorfor vores hjerne er i alarmberedskab, og hvorfor det er godt. Hun forklarer dog, at vi kan gøre meget for at falde til ro, og viser forskellige vejrtrækningsøvelser.

Du kan se den første klip her:

- Hele omverdenen er ændret, og derfor er vores livsvaner også ændret. Vores forfædre har kunnet tilpasse sig forholdene, de lever i. Det skal vi også gøre nu. Hvis samfundet skal igennem det her, så må vi ofre lidt livsvaner. Det kræver mental styrke at komme igennem det her, og vi kan ændre dette nu ved at sige, at vi hver dag vil udføre øvelser der styrker både krop og sjæl, lyder det fra Inuk Lone Bourup Bang.

Klippene, der er på grønlandsk, varer mellem 12 og 25 minutter.