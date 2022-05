Psykologhjælp til kvinder i spiralsagen

Redaktionen Onsdag, 25. maj 2022 - 15:39

Forfærdeligt. Rædselsfuldt.

Politikerne er ikke i tvivl om, hvad de skal mene om den såkaldte spiralkampagne, og nu varsler medlem af Naalakkersuisut for sundhed, Mimi Karlsen (IA), at sagen skal kulegraves, og at der skal kastes lys på andre af fortidens mulige, kritisable indsatser i sundhedsvæsenet.

Det skriver avisen AG.

Det kom frem under sidste uges spørgetime i Inatsisartut.

- Det er rædselsfuldt at høre om kvindernes oplevelser med spiraler. Vi skal finde ud af, om der skete andre ting, før vi hjemtog sundhedsvæsenet (i 1992, red.), sagde Mimi Karlsen.

Hun stiller hjælp til de berørte kvinder i udsigt.

- Det haster med en løsning herfra. Der vil blive åbnet for at henvende sig til psykolog, så kvinderne kan få psykisk førstehjælp. Vores embedsfolk er også sat i sving for at få undersøgt tingene, og der indledes en dialog med den danske sundhedsminister, om hvad der kan gøres, og hvordan det hele skal gribes an, forklarede Mimi Karlsen, da hun fra salen blev udfrittet om Naalakkersuisuts planer.

Grønlands Råd for Menneskerettigheder har betegnet spiral-kampagnen som en grov krænkelse af pigerne og kvindernes menneskerettigheder. Ifølge en DR-podcast opsatte danske læger fra 1966 til midten af 1970'erne 4.500 spiraler på næsten halvdelen af de 9.000 fødedygtige piger og kvinder i Grønland. Spiralerne blev sat op på piger helt ned til 13 år og nogle gange uden, pigernes eller forældrenes samtykke, fremgår det af podcasten. AG har tidligere skrevet om sagerne.

