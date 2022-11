Psykologer skal understøtte sagsbehandling

Redaktionen Fredag, 04. november 2022 - 09:52

I sidste uge diskuterede medlemmerne af Inatsisartut Anna Wangenheims (D) for ­ slag om at pålægge Naalakkersuisut at rette henvendelse til de danske myndigheder for at få afdækket om de nuværende forældre ­ kompetenceundersøgelser i tilstrækkelig grad tilgodeser de kulturelle og sproglige forskelle hos grønlandske forældre. Dertil om der er muligheder for at udvikle kulturelt sensitive metoder til vurdering af forældrekompetencerne.

Ifølge Naalakkersuisut vil det dog være for kompliceret og tage for lang tid at ud ­ vikle en ny kulturel sensitiv metode til vur ­ dering af forældrekompetenceundersøgelser i grønlandsk kontekst. I stedet ønsker de, at den diskrimination som nogle grønlandske forældre i Danmark udsættes for, afhjælpes ved at benytte grønlandske psykologer og socialt fagligt uddannet personale tilknyttet de grønlandske huse i Danmark til forældre ­ kompetenceundersøgelserne.

– Denne løsning er handlingsorienteret, og vil hurtigt kunne gøre en forskel for de grønlandske forældre, som skal undergå for ­ ældrekompetenceundersøgelser i Danmark. At benytte psykologer og socialt uddannet personale med indgående kendskab til grøn ­ landsk kultur og sprog vil mindske risikoen for misforståelser, og sikre at barnets tarv varetages på bedste vis, lød det fra naalakkersuisoq for børn, unge og familier, Mimi Karlsen.

