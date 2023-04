Psykolog om traumatiske hændelser: Vigtigt at tale med sit netværk

Anders Rytoft Torsdag, 13. april 2023 - 11:57

Det nylige skuddrama i Narsaq, hvor to personer blev ramt af skud, mens tre personer kom til skade, vækker minder til nytårsaften 1990. Her blev syv personer dræbt under en skudepisode.

- Vores sind og krop reagerer på ting, vi tidligere har oplevet, selvom det er forskelligt fra person til person. Det er på den måde, at vi mennesker reagerer på hændelser, som minder om det, vi selv har oplevet på et tidspunkt i vores liv, fortæller psykolog Naja Lund Kielsen.

Skyderiet i Narsaq er blot et af mange eksempler, herunder ulykker, drab, overgreb og andre voldsomme episoder, som kan aktivere fortidens traumatiserende oplevelser i en nuværende traumatisk begivenhed.

LÆS OGSÅ: 20-årig mand bag skuddrama i Narsaq

Naja Lund Kielsen oplyser, at befolkningen i Grønland har større chance for at blive retraumatiseret i forhold til andre lande. Vi lever med naturen, det er både fantastisk, men også barske vilkår, siger hun:

- Sandsynligheden for, at der kan foregå ulykker, hvor folk bliver traumatiseret, er ret stor, altså kan borgere have mange traumatiske oplevelser i bagagen. Et eksempel kan være, at de fleste familier har en båd - der kan foregå en del, fordi vores natur er så uforudsigelig.

Alvorlige konsekvenser

Det betyder, at hvis der for eksempel sker noget oppe i Nordgrønland, kan borgere i hele landet relatere til den hændelse.

- Derfor er det sandsynligt, at man kan blive retraumatiseret, hvis der for eksempel kommer en artikel i Sermitsiaq eller et indslag i Qanorooq, forklarer Naja Lund Kielsen.

Vi mennesker er forskellige, understreger hun, men en retraumatisering kan medføre en række alvorlige konsekvenser for den mentale sundhed.

- Den person, man normalt er og som har styr på tingene, kan blive hæmmet, fordi man er ret optaget af hændelsen.

Naja Lund Kielsen forklarer, at hvis man ikke får det bearbejdet, kan det blandt andet påvirke søvnen og andre fysiske behov, man har som menneske i forhold til at kunne fungere i skolen eller som forælder.

Professionel hjælp

Hun tilføjer:

- Sådan nogle ting kan være svære at opfylde, hvis man er påvirket af en krise i længere tid.

Det er ifølge Naja Lund Kielsen vigtigt, at man får talt med sit netværk, familier og venner, om traumatiske hændelser og de følelser, man mærker i kroppen som følge heraf. Det er en kæmpe bearbejdelse i sig selv. Men, siger hun:

- Hvis man mærker, en krise, man har oplevet, fylder mere og mere, skal man søge professionel hjælp.

Det vil give en forståelse af, hvorfor man reagerer, som man gør, siger Naja Lund Kielsen og uddyber, at man kan gå til sin læge eller benytte sig af familiecentrene og familiehusene, som ligger rundt omkring i landet.