Psykiatrien får flere sengepladser

Jørgen Schultz-Nielsen Torsdag, 21. december 2023 - 14:33

Problemerne på psykiatrisk afdeling er velkendte, oplyser Sundhedsdepartementet, efter at de grønlandske medier har beskrevet ombudsmandens bekymringer om forholdene på A1.

Læs også: Bekymrende forhold på psykiatrisk afsnit

Departementet understreger, ”at det er værd at fremhæve, at personalet på afdelingen yder en stor indsats for patienterne”, hvilket også fremgår af ombudsmandens rapport, hvor bemandingssituationen og de fysiske forhold for patienterne er problematiske.

Flere sengepladser

- Udbudsprocessen af en ny psykiatri-bygning har trukket ud, da der ikke var bud på det allerførste projekt. Efterfølgende er udbudsmaterialet blevet justeret, hvilket har givet mulighed for at udvide kapaciteten fra 16 til 20 sengepladser, og et nyt udbud er snart klart, oplyser departementet, der pointerer, at det blot er én ud af flere initiativer.

I Finansloven for 2024 er der prioriteret ekstra midler til flere pladser til lukket psykiatrisk behandling

Styrkelse af rekrutteringsenheden i Sundhedsvæsenet

En udviklingsplan for den samlede psykiatri i landet er igangsat

Et samarbejde med den danske regering giver også håb.

Fast psykiaterbistand

- Indsatserne for at forbedre forholdene i psykiatrien indebærer blandt andet også et samarbejde med den danske regering således at en eller flere fremtidige regionale speciallægestillinger i en periode kan opslås med en ”grønlandsfunktion”. Det vil betyde, at der fast er psykiaterbistand tilknyttet Dronning Ingrids Hospital, skriver sundhedsdepartementet.

Sundhedsdepartementet understreger, at udfordringerne ”ikke løses med en knips med fingrene” og henviser til, at ”det er en proces, som vil strække sig over en længere periode. Men arbejdet er gået i gang”.