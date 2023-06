Psykiatribygning udbydes for trejde gang

Anders Rytoft Fredag, 16. juni 2023 - 16:38

Tredje gang er lykkens gang.

Finans og skatteudvalget har i denne uge godkendt en udmøntning til projektering og udbud af en ny psykiatribygning i Nuuk, som nu kan igangsættes, oplyser Departement for Boliger og Infrastruktur.

Projektet har været forsøgt udbudt to gange.

Det første udbud blev annulleret på grund af prisen på licitation, mens det seneste udbud blev annulleret grundet manglende bud ved licitation.

Tilpasning af projektet og udbudsformen

Udvalgets godkendelse vækker glæde i Naalakkersuisut.

- Jeg ser frem til, at vi nu kan komme i gang med et nyt udbud og har en stor forhåbning til, at vi kan komme i mål med et godt resultat, siger naalakkersuisoq for boliger og infrastruktur, Erik Jensen.

Han forklarer, at projektet og udbudsformen er tilpasset, så det både imødekommer behovet i psykiatrien og bliver et attraktivt projekt at byde på.

Mimi Karlsen, naalakkersuisoq for sundhed, er ligeledes begejstret:

- På trods af at projektet med en ny psykiatribygning har været længe undervejs, glæder det mig, at vi nu kan komme et skridt videre, og at vi nu står med et projekt, som vi mener, kan imødegå både det nuværende og fremtidige behov i psykiatrien, siger hun.

Løser udfordring med pladsmangel

Den nye psykiatribygning giver, sammenlignet med den nuværende psykiatribygning, ti ekstra sengepladser og vil kunne tilbyde 22 sengepladser i alt.

Med i udbuddet indgår også en ambulancegarage og et portørcenter, der sammenbygges med det nuværende patienthotel og placeres i forlængelse af den nye psykiatribygning. Den nye psykiatribygning vil løse nogle af de nuværende udfordringer i forhold til pladsmangel, skriver Departement for Boliger og Infrastruktur.

Og tilføjer, at den nye psykiatribygning vil løse nogle af de nuværende udfordringer i forhold til pladsmangel og ved at skabe rammerne for at kunne imødekomme det fremtidige behov.

- Dette imødekommer anbefalingerne fra Sundhedskommissionen vedrørende psykiatrien.