Psykiatri-byggeri overskrider budgettet

Jørgen Schultz-Nielsen Torsdag, 21. januar 2021 - 07:50

Udgifterne til en ny psykiatribygning er vokset med otte millioner kroner, før man overhovedet er kommet i gang med selve byggeriet.

Det fremgår af et referat fra Finans- og Skatteudvalgets møde den 16. december.

Naalakkersuisut har bedt om at få dækket millionbeløbet af ved at tage pengene fra en anden konto under Sundhedsvæsenet: ”Diverse nyanlæg og renovering”.

Finansudvalget afviste imidlertid at godkende bevillingsansøgningen, før man havde fået en særlig udtalelse fra et relevant fagudvalg.

Forklaringen

Til den millionstore overskridelse lyder forklaringen, at det skyldes ”udskiftning i vigtige ledelsesfunktioner”, der er årsag til, at Sundhedsvæsenet ikke tidligere har søgt om merbevillingen.

Desuden fremgår det af referatet fra finansudvalget, at der har ”været misforståelser imellem Sundhedsvæsenet og Departementet for Bolig og Infrastruktur i forhold til tidspunktet for udmøntningen af projekteringsmidlerne på Sundhedsvæsenets anlægskonti”.

Naalakkersuisut understreger i indstillingen til finansudvalget, at ”der vil blive set på styringen af Sundhedsvæsenets anlægsprojekter for at sikre, at dette ikke gentager sig”.

Det undrer finansudvalget, at Sundhedsvæsenet ikke stiller krav til eksempelvis byggemetoder og materialevalg. Naalakkersuisut skriver nemlig:

- Der stilles kun de nødvendige krav, hvor det er af hensyn til funktionen i institutionen, eller hvor vore byggeregler sætter kravene. Der vil således være åbnet op for at de sædvanlige bydende i totalentrepriser kan levere tilbud med deres egne sædvaner indbygget. Der fastlægges, således ikke krav til byggemetoder, og generelt heller ikke krav til enkeltprodukter (materialer), hvor der ikke er grund dertil.

Finansudvalget tvivler på forklaring

Finansudvalget stiler sig tvivlende over for den oplysning, ”da der normalt stilles høje krav til materialer m.v., når der bygges psykiatribygninger”.

- Udvalget indstiller derfor, at denne vurdering sendes til relevant fagudvalg med henblik på en udtalelse om, hvorvidt ovenstående er fyldestgørende, skriver finansudvalget, der er parat til at behandle indstillingen igen, når man har modtaget et svar.