Psykiater: Hash kan forstærke psykisk sårbarhed

Redaktionen Torsdag, 21. juli 2022 - 09:00

- Hvis man er psykisk skrøbelig i forvejen, så er man særlig påvirkelig i forhold til hash, og så kan man udvikle en toksisk psykose.

Det siger psykiater Francisco Alberdi Olano, der igennem fem år har arbejdet på psykiatrisk afdeling i Dronning Ingrids Hospital til avisen AG.

AG har kontaktet ham for at høre til udviklingen af antallet af hashpsykoser herhjemme. Der findes imidlertid ikke valide opgørelser, som kan redegøre for udviklingen i patienter med dobbeltdiagnoser, det vil sige både psykiatrisk lidelse og misbrug.

40 procent af skizofrene ryger hash

Francisco Alberdi Olano understreger derfor, at han her udtaler sig ud fra, hvad han oplever ud fra et personligt perspektiv som overlæge i psykiatrien i Grønland.

2022 tegner normalt Foreløbig tegner det til at blive et år som hverken ser væsentligt mere eller mindre hash i samfundet end tidligere. Gennemsnittet for de seneste fem år er på 64 kilo. I år har politiet indtil 30. juni alt beslaglagt 31,3 kilo hash, oplyser kommunikationsmedarbejder Nadia Ankerfeldt Rasmussen til AG. Omkring halvdelen (14,9 kg) af det beslaglagte forbudte stof er fundet i Sisimiut Politidistrikt, mens Nuuk Politidistrikt tegner sig for 12,5 kg.

Men visse indikationer findes der dog. Francisco Alberdi Olano henviser til en opgørelse, der blev lavet for nogle år siden. Den viste, at omkring 40 procent af patienter med skizofrene lidelser havde et hashmisbrug, defineret ud fra, at de røg hash mindst to gange om ugen. Misbruget findes især blandt de yngre, siger psykiateren:

- De yngste, det vil sige mellem 15 og 30 år, der bliver indlagt, ryger mere hash end andre, når de får deres første psykotiske anfald.

Læs hele artiklen i denne uges AG. Få adgang her: