Protester mod stop for vinterfangst af moskus: Kielsen mødtes med fangere

Dorthea Reimer-Johansen Mandag, 15. januar 2024 - 07:48

Gennem vinduerne på Hotel Sismiut kan man se en stor forsamling.

Det er fiskere og fangere der vil diskutere vinterfangst.

Foran dem står naalakkersuisoq for fiskeri og fangst, Kim Kielsen (S), og hans afdelingschef Pollas Lyberth er klar til at styre mødet. AC fuldmægtig Nuka Møller Lund står bag dem og er klar til at besvare spørgsmål om fakta.

Klokken er 19.00 tirsdag i sidste uge, og mødet skal handle om høring vedrørende fangstperioder og kvoter for moskusokser i vinteren 2024, og spørgsmålene flyver gennem luften.

I må først tælle betanden!

Hvornår er det bedst at tælle betanden af moskusokser? Hvornår er moskusokser det værd? Disse spørgsmål er ét af temaerne.

Naalakkersuisut har besluttet at lukke for vinterfangst på moskusokser i Maniitsoq, mens man kun må fange okser, hvis man man ikke har opfanget sin kvote i sommer i Sisimiut.

- I må først tælle moskusoksebestanden, før I beslutter at lukke for vinterjagt af moskusokser, lød det fra fangere under mødet.

- I kan ikke bare lukke for vinterjagten, når I ikke ved, hvor mange der er, lød et andet argument.

Færre moskusokser

Ifølge høringsmaterialet indikerer fanger- og brugerviden, at der gennem de seneste år er blevet observeret færre moskusokser i forvaltningsområdet, hvilket tyder på, at vinterfangsten baseret på motoriserede transportmidler har store negative konsekvenser for moskusoksebestanden.

Dette blev også observeret under helikoptertællingen i marts 2018, hvor der ikke blev observeret nogle moskusokser i områder, hvor der havde været motoriserede transportmidler.

Og ikke nok med det:

- Der har også været ekstra meget nedbør gennem de seneste år, hvilket op til vinteren i 2023 medførte overiset områder, så dyrene ikke har haft mulighed for at finde føde, som de plejer at have. Dette kan blandt andet have medført, at der bliver færre drægtige moskusokser gennem de seneste år, står der i høringsmaterialet.

LÆS OGSÅ: Moskusokser til vinterjagten

Men fangere ønsker, at man tæller betanden, før man beslutter at lukke for vinterjagten. Fordi moskusokser smager bedre om vinteren og har bedre skind om vinteren. Moskusoksen er mere værdifuld om vinteren, blev der konkluderet.

Naalakkersuisoq tilbyder kage, kaffe og te til fremmødte. Der spises kager og drikkes varmt kaffe og te, mens lokalet blev luftet frisk koldt luft med åbne vinduer. Til sidst blev der tilbudt bolsjer.

Bestanden skal tælles

- Moskusoksebestanden skal tælles den 26. januar i år, fortæller Naalakkersuisoq for Fiskeri og Fangst, Kim Kielsen.

- Pengene er fundet, men vi skal senere finde ud af, hvor og hvordan betanden skal tælles.

Fangere er glad for at høre, at bestanden skal tælles.

- Jeg er glad for at høre, at bestanden skal tælles. Men I skal gøre det ordentligt, siger én af fangere.

Mødet varer i over to timer og er forholdsvis roligt. Ved mødets slutningen, kan man se trætte øjne hos fangere.

Naalakkersuisoq Kim Kielsen takker dem for deres input og har fået afdelingschefen til at notere, hvad de har sagt. Man kan godt mærke en forståelse mellem naalakkersuisoq og fangere i Sisimiut.

- I har givet mig gode inputs. Jeg lover at komme tilbage efter høringen af fiskeriloven, slutter naalakkersuisoq for fiskeri og fangst.

Høringen blev offentliggjort den 18. december 2023 og slutter den 15. januar i år.