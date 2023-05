Protester over fritidsordning lukker om aftenen

Kassaaluk Kristensen Tirsdag, 02. maj 2023 - 14:49

Avannaata Kommunia har meddelt borgere i Qaanaaq, at en fritidsordning for børn og unge ikke skal holdes åbent i aftentimerne fra 30. april. Begrundelsen er, at der ikke er afsat en bevilling til at holde klubben åbent i aftentimerne i første omgang.

I et opslag på en lokalside på de sociale medier protesterer flere forældre og skriver, at deres børn er glade for at have et sted at tage hen til efter aftensmaden, og derfor er de utilfredse med lukningen.

Behovet undersøges

Direktør i forvaltning for læring i Avannaata Kommunia, Aka Grønvold, understreger overfor Sermitsiaq.AG, at der ikke lukkes fritidsordninger, men at åbningstiderne reguleres til de oprindeligt politisk besluttede tider:

- Qaanaaq har to fritidsordninger og de forbliver åbne. Men vi holder ordningerne åbne om dagen, da der ikke er taget en politisk beslutning om åbningstider om aftenen. Hvis dette skal blive aktuelt, skal der tages en beslutning om midler, forklarer Aka Grønvold.

Aka Grønvold oplyser, at der samlet er 54 pladser i de to fritidsordninger.

- Vi er nu vidende om, at fritidsordningen også har været benyttet af 30 børn og unge om aftenen. Så vi vurderer at behovet er der, siger han.

Udvalg underrettet

Kommunen har fundet ud af, at den ene fritidsordning holdes åbent om aftenen under et besøg i efteråret 2022. Det relevante udvalg er underrettet om situationen, og det undersøges, om sene åbningstider kan blive aktuelt på et senere tidspunkt, oplyser forvaltningsdirektøren.

Forvaltningen for læring i Avannaata Kommunia understreger, at kommunen kan holde fritidsordningen i Qaanaaq åbent om aftenen, hvis der kan findes midler til formålet. For at holde åbent om aftenen er der behov for tre normerede personale mere, hvilket kan løbe op i 1,2 millioner kroner årligt.

Det relevante udvalg kan beslutte at tage sagen op og finde ubrugte midler til at åbne fritidsordningen om aftenen i Qaanaaq.