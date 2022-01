Protektorer skal redde hundeslædekulturen

Redaktionen Fredag, 31. december 2021 - 08:20

Forberedelserne til én af de største kulturelle begivenheder i Grønland – Avannaata Qimussersua, som bliver afviklet i Qasigiannguit i slutningen af marts – er i fuld gang. Men der er fortsat store logistiske og økonomiske udfordringer for det store arrangement, der hvert år koster omkring to millioner kroner.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

Derfor har de fire protektorer for de forskellige hundeslædevæddeløb - hvis opgave er at promovere og skabe interesse for disse kulturelle arrangementer - en uundværlig og vigtig rolle, siger Mikkel Jeremiassen, der er formand for hundeslædeorganisationen Kalaallit Nunaani Qimiussertartut Kattuffiat, KNQK, som står for afvikling af Avannaata Qimussersua og de tilhørende andre væddeløbsarrangementer.

Vigtige protektoropgaver

KNQK har i forbindelse med generalforsamlingen i oktober udpeget fire protektorer for de forskellige væddeløbsarrangementer, som organisationen afvikler hvert år. Inatsisartut-medlemmet Doris Jakobsen Jensen, Siumut, blev igen udpeget som protektor for hovedarrangementet Avannaata Qimussersua, mens formanden for Rådet for Menneskerettigheder i Grønland, Sara Olsvig er blevet protektor for væddeløbsarrangementet for børn, Meeqqat Qimussersuaaraat. Inatsisartut-medlemmerne Mikivsuk Thomassen, IA, er blevet protektor for Inughuit Qimussersuat, mens Lars Poulsen, Siumut, nu er protektor for Kangiata Qimussersua.

Og netop protektorerne spiller en meget vigtig rolle for hundeslædekulturen og væddeløbsarrangementerne i Grønland, fastslår Mikkel Jeremiassen.

Læs hele historien i denne uges udgave af Sermitsiaq, som du kan få adgang til her: