Profileret inuk-sanger dør 26 år gammel

Walter Turnowsky Søndag, 29. december 2019 - 09:04

Den roste og kendte inuk singer-songwriter Kelly Fraser er død. Hun blev 26 år gammel. Det skriver CBC.

Kelly Fraser kom fra Sanikiluaq i Nunavut og boede Winnipeg.

Der er ikke oplyst nogen dødsårsag.

Kelly Fraser blev kendt af en bredere offentlighed, da hun i 2013 oversatte Rihannas sang Diamonds til Inukitut og postede den på youtube.

I 2014 udgav hun sit første album 'Isuma' fulgt af 'Sedna' i 2017. Sidstnævnte indbragte hende den canadiske Juno-pris.

Kelly Fraser benyttede sin kendthed til at fremme Inuit-rettigheder og til at kritisere kolonisering og fordomme. Hun omtalte de trauma som Inuit i Canada bærer rundt på efter tvangsflytninger og tvungen anbringelse af børn i kostskoler. Manglende fødevaresikkerhed, høje leveomkostninger og høje selvmordsrater var andre problmer, som hun satte fokus på.

Hun så især unge Inuit, som dem der skal bære de positive forandringer.

- Jeg er stolt over, at disse sange hjælper ikke blot unge Inuit, ikke blot oprindelige folks unge, men mennesker fra alle samfundslag, har hun sagt til CBC.

- Jeg er virkelig stolt over at være Inuk og jeg er stolt over at opleve støtte fra Inuit fra hele Arktis.

I 2018 offentliggjorde CBC dokumentaren 'Kelly Fraser: Fight for the rights', som kan ses her nedenfor: