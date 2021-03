Professor: Voldsom overskridelse af budget

Redaktionen Søndag, 07. marts 2021 - 11:46

I sidste uge udtalte fungerende naalakkersuisoq for infrastruktur, Karl Frederik Danielsen i en pressemeddelelse, at økonomien i Kalaallit Airports lufthavnsprojekt forsat var sund og robust til trods for, at selskabet ønskede at låne yderligere 900 millioner kroner. I en afsluttende kommentar henviste Karl Frederik Danielsen til DTU, der i en netop udsendt videnskabelig artikel og pressemeddelelse konkluderede, at ”Lufthavnspakken var en gevinst for Grønlands økonomi”.

Men man kan ikke legitimere de nye overskridelser på 900 millioner kroner med DTU’s vurderinger, siger forskerne bag artiklen, skriver avisen Sermitsiaq.

Fundamental misforståelse

I et skriftligt svar til Sermitsiaq skriver professor Otto Anker Nielsen fra DTU, at der ”desværre er en fundamental misforståelse i denne henvisning. Man må skelne imellem den driftsøkonomiske og finansielle rentabilitet af et anlægsprojekt, og den samfundsøkonomiske effekt. Den driftsøkonomiske og finansielle vurdering, som er den ministeren udtaler sig om, indgår ikke i vores artikel”.



Forskerne bag artiklen om lufthavnspakkens gevinster havde ikke adgang til de finansielle forudsætninger for lufthavnsprojektet, der byggede på det økonomisk råds vismands udtalelser samt tilskuddet fra den danske stat, der dengang fik finansieringen til at syne robust.



”Men en overskridelse af budgettet på 900 millioner kroner på én lufthavn, synes at være voldsom, det samlede budget taget i betragtning. Også set i lyset af den efterhånden store erfaring med at anlægge lufthavne i arktiske område. Den finansieringsmæssige side heraf, kan vi ikke vurdere. Vores artikel kan ikke bruges som bevis for en økonomisk robusthed”, skriver Otto Anker Nielsen.

