Professor: Svanes enegang er uacceptabel

Tidligere i år fik Departement for Erhverv med naalakkersuisoq Jess Svane i spidsen en advokat til at vurdere Skattestyrelsens administration af reglerne om obligatorisk pension.

Vel at mærke uden at involvere hverken Skattestyrelsen eller Departement for Finanser, hvilket er såvel højst udsædvanligt som uacceptabelt.

Det vurderer professor ved Juridisk Institut på Aalborg Universitet, Sten Bønsing:

- Det er helt uacceptabelt, at man laver en undersøgelse af en anden myndighed uden at inddrage denne anden myndighed. Det her kommer jo til at ligne, at myndighederne bekriger hinanden, og det er ikke deres opgave, siger Sten Bønsing.

En aktindsigt afslører, at Jess Svane fik advokatfirmaet DLA Piper til at vurdere Skattestyrelsens administration af ordningen om obligatorisk pension.

Krav om koordinering

Ifølge de papirer Sermitsiaq.AG har fået indsigt i, gennemførte DLA Piper vurderingen uden at Departement for Finanser eller Skattestyrelsen var informeret, og det strider mod såkaldt saglig forvaltning, siger Sten Bønsing:

- Det handler grundlæggende om, at myndigheder kun må varetage de opgaver, de er sat til. De skal ikke blande sig i hinandens områder. Jeg vil som minimum sige, at man kan ikke begynde på den slags undersøgelser uden at inddrage den myndighed, der undersøges.

Ifølge Bønsing er der krav om, at myndigheder koordinerer deres tiltag med hinanden. Det skal blandt andet forhindre spild af skattekroner.

Fornuftigt med ny undersøgelse

Advokatfirmaet DLA Piper kom i sin vurdering frem til, at Skattestyrelsen handlede i strid med loven på en række punkter. Den konklusion fik Departement for Finanser til at starte en ny undersøgelse.

Departementet bestilte således Kammeradvokaten til også at kulegrave Skattestyrelsens administration af reglerne om obligatorisk pension. Kammeradvokaten kom frem til stik modsatte konklusion af DLA Piper.

Sten Bønsing vurderer, at reaktionen fra departementet var på sin plads:

- Det er fornuftigt at sætte en undersøgelse i gang, når der kommer så alvorlige anklager, siger han.