Professorer vil hellere spille fodbold end tage medicin

Videnskab.dk Mandag, 25. februar 2019 - 08:04

Hvis du er i dårlig form, har du større risiko for at dø som 50-årig end både rygere, diabetikere og mennesker med fedme, der ikke er i dårlig form. Det skriver Videnskab.dk.

Faktisk har mennesker i dårlig form større risiko for at dø, når de runder 50, selv når man lægger risikoen for at dø sammen for både rygere, diabetikere og mennesker med fedme.

- En dag med fysisk inaktivitet har samme omkostninger for din krop som at ryge tre cigaretter. På en uge svarer det til at ryge en hel pakke. Det kan du tænke over, hvis du synes, du har for travlt til at løbe en tur, lød opsangen fra professor Karim Khan under en konference på Syddansk Universitet.

Karim Khan er professor sportsmedicin ved University of British Columbia i Canada og desuden chefredaktør for det anerkendte tidsskrift British Journal of Sports Medicine, som har bragt en artikel om emnet.

Professoren får fuld opbakning af overlæge Peter Riis Hansen fra Gentofte Hospital.

- Vi skal starte så tidligt som muligt, for vi kan se allerede i børn og unge, der motionerer, at de har sundere blodårer. Det sænker sandsynligvis risikoen for at få hjertekarsygdomme senere i livet, og de er altså den største dræber i verden, uddyber Peter Riis Hansen.

Konferencen på Syddansk Universitet (SDU) handlede ikke bare om motion generelt, men om fodbold specifikt. Fodbold har nemlig to store fordele:

1. Det er ekstra sundt i forhold til løb – blandt andet fordi spillerne løber i forskellige hastigheder og ryk.

2. Mange bliver ved med at spille, når de først er fundet ind på et hold, for spillere får også noget socialt og mentalt ud af det. Det er på den måde en behandling, der har god chance for at foregå over lang tid.

Det får en lang række forskere til at kalde fodbold for medicin.

Vores hang til at tyre piller i gabet i stedet for bolden i nettet gør, at selvom fagfolk hylder fodbold som medicin, så kommer opfordringen med vigtige forbehold:

1. Hvis du beslutter dig for at bruge fodbold som medicin, så gør det i samråd med din læge.

2. Vær meget opmærksom på at blive ved. For i det øjeblik, du stopper fodboldtræningen, risikerer du, at sygdommen får overtaget.

Peter Riis Hansen tilføjer i samme spor, at »som fagmand ville jeg nok være mere bevidst om denne fælde og derfor hurtig krybe til receptblokken, hvis fodbolden begyndte at samle støv!«

Er e-sport og computerspil en sport?

Hvorfor er Portugal så gode til fodbold?



videnskab.dk/krop-sundhed/professorer-vil-vaelge-at-spille-fodbold-i-stedet-for-at-tage-medicin