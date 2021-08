Professor: Borgermøder politisk svigt

Redaktionen Lørdag, 28. august 2021 - 11:46

Borgermøderne om Kuannersuit-projektet lider under et politisk omskifteligt vejr.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

I vinter blev møderne udskudt tre gange, og da de endelig skulle afholdes, valgte daværende Naalakkersuisut at udeblive fra møderne grundet en bombetrussel, der dog ikke afholdt selskabet Greenland Minerals, den uafhængige rådgiver fra Nationalt Center for Miljø og Energi (DCE) samt medarbejdere fra Råstofdepartementet fra at deltage.



Op til denne uges borgermøder i Sydgrønland skulle borgerne havde mødt hele tre medlemmer af Naalakkersuisut; Naaja Nathanielsen, Kalistat Lund og Kirsten Fencker, som ansvarlige for henholdsvis Boliger, Infrastruktur, Råstoffer, Ligestilling, Landbrug, Selvforsyning, Energi, Miljø samt Sundhed.

Derudover var det planen, at både repræsentanter fra Greenland Minerals, en medarbejder fra DCE samt adskillige medarbejdere fra alle tre departementer skulle havde deltaget foruden borgmester i Kommune Kujalleq og medarbejdere. En delegation på omkring 40 personer. Men kort før afgang faldt delegation helt fra hinanden, så det endte med, at kun 11 personer med Naaja Nathanielsen i spidsen som eneste naalakkersuisoq, mødte fysisk op til borgermøderne, der blev indledt mandag på Hotel Narsarsuaq. Kalistat Lund og Kirsten Fencker deltog dog på møderne virtuelt sammen med relevante medarbejdere.



Et ulige magtforhold

Professor i miljøvurdering ved Aalborg Universitet og Ilisimatusarfik, Anne Merrild Hansen, der blandt andet beskæftiger sig med borgerinddragelsesprocesser i forbindelse med mineprojekter, mener, at Naalakkersuisut svigter ved ikke at deltage fysisk i borgermøderne.



– Jeg synes, det er et svigt fra politikenes side, at de ikke deltager fysisk i de her borgermøder, der er tiltænkt som en platform for en demokratisk dialog, hvor man i øjenhøjde drøfter de potentielle komplikationer, der kan være ved et projekt og hører borgernes mening.



