Professor: Arktiske kyststater bør samarbejde om at bremse Kina

Walter Turnowsky Tirsdag, 04. juni 2019 - 02:00

Den amerikanske udenrigsminister Mike Pompeo har helt ret, når han påpeger, at Rusland og Kina tager skridt i Arktis, som kan føre til kold krig, hvis de fortsætter.

Det skriver Peter Viggo Jakobsen, lektor ved Forsvarsakademiet og professor ved Center for War Studies på SDU i en kronik i Jyllandsposten.

Han mener, at man bør reagere efter samme mønster, som da Rusland plantede et flag på havbunden ved Nordpolen. Efter et dansk/grønlandsk initiativ mundede det for godt ti år siden ud i Ilulissat-erklæringen mellem de fem artiske kyststater USA, Rusland, Canada, Island, Norge og Danmark/Grønland.

- Dette samarbejde omfatter imidlertid ikke sikkerhedspolitik, og derfor kan det ikke imødegå den udfordring, som Kinas voksende engagement udgør for stabiliteten i Arktis, skriver Peter Viggo Jakobsen i sin kronik.

- Kinas investeringer og ambitioner i Arktis er vokset i takt med landets politiske, økonomiske og militære opstigning. Anskaffelsen af Snedragen, Kinas første isbryder, blev brugt til at etablere sig som en forskningsnation i Arktis gennem ekspeditioner og internationalt forskningssamarbejde. Snedragen II, søsat i 2018, vil forstærke denne indsats.

- Kinesiske forretningsfolk er fulgt i hælene på forskerne med (tilbud om) investeringer, frihandelsaftaler, og joint ventures med lokale firmaer om mine-, olie- og infrastrukturprojekter. Kina har opnået observatørstatus i Arktisk Råd, omtaler sig selv som en ”nær”-arktisk stat, betegner den maritime ”silkevej” nord om Rusland som strategisk og vil have sin ”retmæssige” del i naturressourcerne i Arktis.

Ilulissat-aftale som forbillede

På den baggrund mener Peter Viggo Jakobsen, at de arktiske kyststater skal indgå en ny aftale, der skal bane vejen for et sikkerhedspolitisk samarbejde.

- Alle fem arktiske kyststater er bekymrede over Kinas voksende indflydelse, og de har en fælles interesse i at få den under kontrol. Ingen af landene kan klare udfordringen alene.

Han peger på, at Trump-administrationen endnu ikke har lagt sig fast op en egentlig arktisk strategi.

- Det giver Danmark og Grønland mulighed for at påvirke policy-processen i Washington, præcis som det var tilfældet i 2007-08, da USA blev bekymret over Ruslands hensigter efter plantningen af flaget på havbunden under Nordpolen.

På den måde mener Peter Viggo Jakobsen, at det også kan lykkes at binde Rusland til det arktiskesamarbejde fremfor at jage landet i armene på Kina.