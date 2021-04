Procession: Múte tager føringen

Jørgen Schultz-Nielsen Fredag, 23. april 2021 - 08:02

De fem partiledere, der fik sit parti ind i Inatsisartut, har fastlagt rammen for, hvad der skal ske i dag, hvor Inatsisartut åbner med en konstituerende samling.

Traditionen tro vil dagen starte med en procession fra Hans Egede hus til Annaassisitta oqaluffia, hvor der holdes en gudstjeneste kl 10.00.

Efter gudstjenesten vil politikerne ligeledes gå i procession op til Inatsisartut, hvor der vil blive holdt en fotosession på trappen foran Inatsisartut.

Enoksen skal redegøre

Mødet inde i salen vil blive åbnet af aldersformanden Hans Enoksen klokken 11.00, og han vil give en redegørelse. Dernæst handler det om at få indstillet de medlemmer, som skal sidde i Udvalg til valgs prøvelse, som kan bortdømme politikere, som har en belastende fortid, der vurderes til at gøre dem uværdige til at sidde i Inatsisartut.

Derefter går det slag i slag med valg af Formand for Inatsisartut, Hans Enoksen. Dernæst første, anden, tredje og fjerde næstformand til Formandsskabet i Inatsissartut.

Punkt syv bliver valg af formand til Naalakkersuisut, som er Múte B. Egede, hvorefter der er valg af medlemmer af Naalakkersuisut.

Mødet genoptages tirsdag

Mødet genoptages tirsdag klokken 11.00, hvor man så skal have valgt medlemmer og suppleanter til en række udvalg, råd og nævn og eksempelvis også valg af Ombudsmand for Inatsisasrtut.

Se hele dagsordenen for de to dage her