Problemer med unge uromagere fortsætter

Thomas Munk Veirum Fredag, 23. februar 2024 - 10:01

Sent torsdag aften omkring kl. 22.50 fik politiet anmeldelse om en indbrudsalarm, der var aktiveret i fritidshjemmet Qajaasat i Nuuk.

Lidt senere traf politiet to unge under 18 år, der blev visiteret og sigtet for indbruddet.

Vagtchef Jørgen Madsen siger, at der fortsat er en del børn og unge ude sent om aftenen i Nuuk, og det resultere i nogle tilfælde i kriminalitet.

- Vi vil gerne opfordre forældre og børnehjem til at tage en snak med deres børn og unge, for uroen har stået på et godt stykke tid, siger vagtchefen.

Indbruddet er den anden episode, politiet beretter om i denne uge. Natten til tirsdag blev en 15-årig sigtet således for at have stjålet en varebil.

Jørgen Madsen fortæller, at politiet har dedikeret en patrulje, der kører rundt i nattetimerne og forsøger at holde øje med børnene.