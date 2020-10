Problemer med SMS tjeneste

Merete Lindstrøm Onsdag, 07. oktober 2020 - 09:10

Kalaallit Airports har problemer med den SMS-tjeneste, der skal varskoe Nuuk-borgere om sprængninger ved lufthavnsbyggeriet.

Det drejer sig om en sms tjeneste, som Nuuk borgere kan tilmelde sig for at få beskeder om sprængninger op til 30 minutter, før det sker.

På grund af uforudsete ændringer i infrastrukturen bag SMS-tjenesten opleves der fejl i leverancen i øjeblikket, oplyser Kalaallit Airports til Sermitsiaq.AG.

Fejlen betyder, at der i en periode ikke har kunne leveres SMS’er og i arbejdet med at få rettet op på problemet, opstod der et loop - hvorfor de, der er tilmeldt SMS-tjenesten nu oplever at modtage den samme test SMS igen og igen.

SMS tjenesten er nu afbrudt men en del SMSer er leveret i systemet, hvorfor man stadig vil modtage disse - også selvom man afmelder sig tjensten

Kommunikationschef i Kalaallit Airports , Malene Lynge beklager overfor borgerne.

- Det skal ikke være nogen hemmelighed, at der er en del røde ører her, og vi skal dybt beklage de gener det påfører alle. Vi vil gøre alt hvad der står i vores magt for, at dette ikke sker igen, siger hun.