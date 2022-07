Der er problemer med Inreach

Merete Lindstrøm Tirsdag, 19. juli 2022 - 13:38

Tusass har fejlsøgt sms-beskeder i Grønland og har ikke fundet fejl på netværket men gør under driftsinformation på deres hjemmeside søndag opmærksom på, at Inreach kan opleve problemer med at modtage sms’er

- Tusass havde lavet en intensiv fejlsøgning for at udløse dette problem, og vi har fundet ud af, at sms'er forlader Tusass-netværket, så problemet ligger hos den eksterne partner, på deres netværk eller udbyderne, lyder det fra Eduardo Serradeiro som er mobil core tekniker for Tusass.

Problemerne betyder, at nogle brugere af Inreach-enheder ikke har mulighed for at modtager sms’er fra en mobilenhed på en Inreach-enhed.

Ikke et kritisk problem

Tusass gør opmærksom på, at det kun sker for nogle kunder, da omkring 50 procent af kunderne fortsat er i stand til at sende sms'er til Inreach.

Det er også muligt at foretage opkald og bruge e-mail vedrørende SOS-tjenester, samt at sende sms til mobiltelefoner.

Fejlen er ikke kritisk, da alle tjenester fungerer undtagen sms, når den sendes fra en mobilenhed til Inreach.

- Kunder skal være opmærksomme på, at det ikke er muligt at sende en sms fra mobiltelefon til enhederne, så i stedet skal de ringe eller bruge e-mailadressen eller endda sende sms'en fra Inreach til en mobiltelefon, fortæller Eduardo Serradeiro.

Tusass afventer flere detaljer og feedback fra operatøren og opdaterer så snart der er nyt.