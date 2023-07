Problemer med GPS'en betød forsinkelser på weekendens atlantflyvning

Merete Lindstrøm Tirsdag, 11. juli 2023 - 14:32

De skulle være ankommet omkring middag lørdag, men landede i stedet søndag sent på aftenen.

Air Greenland oplyser til Sermitsiaq.AG, at der var problemer med GPS'en på Tuukkaq i forbindelse med weekendens planlagte ruteflyvning lørdag morgen ud af København.

- Vores teknikere fik løst problemet i løbet af dagen, men desværre betød det en væsentlig forsinkelse for passagerne på lørdagens flyvning, fortæller kommunikationschef Katja Vahl.

Tuukkaq var på vingerne igen søndag morgen og problemet med GPS’en er nu løst, så Tuukkaq flyver planmæssigt igen.

- Vi er selvfølgeligt kede af de gener weekendens forsinkelse betød for vores passagerer, siger Katja Vahl.

Evaluerer på sagen

Problemerne betød for nogle af passagerer, der skulle have været afsted lørdag, at de først nåede frem til Kangerlussuaq klokken 22 søndag.

Katja Vahl understreger, at det ikke er et generelt problem, og at Air Greenland har kontakt til producenten for at blive klogere.

- Der har ikke været problemer med GPS’en tidligere. Weekendens fejl var enkeltstående, og vi evaluerer den nu med Airbus.

Forsinkelser på flytrafikken de næste dage

Tirsdag og onsdag giver vejret langs kysten udfordringer for flytrafikken. Det fremgår af Air Greenlands hjemmeside

- Vi oplever beklageligvis forsinkelser i dagens samt imorgens trafikprogram grundet tåge flere steder på kysten.

Disse byer er berørt: