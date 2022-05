Privatfly punkterede ved landing i Ilulissat

Merete Lindstrøm Mandag, 30. maj 2022 - 17:00

Et privatfly på vej fra Europa mod Nordamerika der ankom fra Kulusuk skulle lande i Ilulissat mandag og flyve videre efter optankning. Men flyet kom aldrig videre.

Ved landingen blev det ene hjul blokeret og endte med at punktere, så flyet ikke kunne komme fra landingsbanen ved egen hjælp. Det fortæller fungerende flypladschef hos Mittarfeqarfiit, Marius Møller til Sermitsiaq.AG.

- De kaldte tårnet og sagde at de nok ville holde lidt længere på landingsbanen end planlagt, men da vi så kom ud til flyet var der et kæmpe hul i det ene hjul, siger Marius Møller.

Han fortæller, at man allerede under landingen kunne se, at der kom røg fra hjulet. Mittarfeqarfiits personale fik travlt med at finde på en løsning med det strandede fly, som blokerede landingsbanen, da der kort tid efter var planlagt tre landinger med Air Greenlands Dash-8’ere.

Det var hårdt arbejde at flytte flyet.

Det lille privatfly med mærket Cessna kunne ikke taksere fra landingsbanen ind til forpladsen og der findes ikke det rette udstyr til den slags hændelser på flypladsen fortæller Marius Møller.

- Det endte med en palleløfter og håndkraft og det tog en time og et kvarter, før flyet var væk fra landingsbanen, for at det ødelagte hjul ikke skulle gøre skade på landingsbanen.

Han understreger at ingen kom til skade og at piloterne tog det med godt humør.

- De var glade for, at de blev nødt til at holde ferie i Ilulissat, griner flypladschefen.

Da der ikke findes reservedele til flyet i byen skal de nu bestilles fra udlandet, så det lille fly letter nok ikke igen de første dage.

Mittarfeqarfiit arbejder på en rapport om hændelsen for at få klarlagt det nøjagtige forløb.