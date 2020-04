Private rederier donerer millionbeløb til Selvstyret

Merete Lindstrøm Torsdag, 16. april 2020 - 07:21

Det var ønsket om at sætte skub i tingene, der fik direktøren for de to trawlervirksomheder Sikuaq Trawl og Niisa Trawl, Carl Christensen, til at rette henvendelse til Selvstyret om en donation.

- Det var for, at der kunne ske noget i forhold til at få lavet test her i landet. Vi har jo selv folk på trawlerne, der bliver ramt af restriktioner om at gå i land, så det betyder meget, at man kan teste hurtigere, siger Carl Christensen til Sermitsiaq.AG.

Departementschef i Departement for Sundhed, Tine Pars, bekræfter, at det er donationen fra de private selskaber, der har været med til at gøre laboratoriet til en realitet.

-Test faciliteterne til analyse af COVID-19 smitte er det lykkedes os at etablere på eksterne bevillinger. Trawler rederierne Sikuaq Trawl og Niisa Trawl har tilsammen støttet etableringen af analysefaciliteterne og driften i den første måned svarende til 2,6 millioner kroner, siger hun til Sermitsiaq.AG.

Beløbet fastsat efter behov

Carl Christensen fortæller, at beløbet på donationen blev fastlagt ud fra det økonomiske behov.

-Vi spurgte selvstyret, hvor meget der økonomisk skal til for at lave test i Grønland, og så endte det med, at vi kunne donere til etablering af test faciliteterne og driften den første tid, siger han.

- Det er mere betryggende, at man kan teste her. En af vores skippere er lige kommet hjem fra Norge og har ikke set konen i to måneder, men vi skal jo overholde samme retningslinjer som andre, når vi lægger til i Nuuk. Derfor kan han ikke bare tage hjem. Vi håber, det bliver nemmere med testudstyr i Nuuk, siger direktør Carl Christensen.