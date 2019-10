Private besparelse på fossile brændstoffer 

redaktionen Søndag, 27. oktober 2019 - 15:46

I dag er der kun overskudskapacitet ved vandkraftværket i Ilulissat til, at Nukissiorfiit kan hjælpe private med at skifte deres oliefyr ud med elbaseret varme. I dag tilbyder Nukissiorfiit således at erstatte oliefyret hos private med el-patroner til at opvarme vand til opvarmning af huse og andre bygninger i Ilulissat, skriver avisen Sermitsiaq.

Men det er kun private i Ilulissat, der er så heldige, at få denne hjælp til at gøre deres opvarmning mere energirigtig, andre steder i landet er der ikke strøm nok til at Nukissiorfiit kan gøre dette. Baggrunden er, at det kun er ved vandkraftværket i Ilulissat, at der er overskudskapacitet til at hjælpe private over på afbrydelig el-varme.

Det oplyser fungerende energidirektør Claus Andersen-Aagaard, Nukissiorfiit til Sermitsiaq.

– Med den foreslåede udbygning af vandkraftværket i Buksefjorden i Nuuk forventes det, at der bliver så stor overskudskapacitet, at Nukissiorfiit også vil kunne tilbyde private i Nuuk at erstatte deres oliefyr med en el-patron, siger Claus Andersen-Aagaard til Sermitsiaq.

Læs hele historien i den seneste udgave af Sermitsiaq, som du har mulighed for at købe her: