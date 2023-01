Også prisstigninger i 2023

Redaktionen Fredag, 06. januar 2023 - 10:54

Detailhandel er en livlig branche, hvor der er kontant afregning hver dag, når kassen gøres op. Det er aktørerne vant til – og det daglige kick er en del af motivationen. Men 2022 har næsten været lidt for spændende, lyder det samstemmende fra direktørerne for to af Grønlands store detailkæder, Pisiffik og Brugseni. Markedet gik lige fra corona til krig i Europa med inflation, som også ramte Grønland, selv om vi ligger langt fra verdens brændpunkter.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

– 2022 har på mange måder været et usikkert år, hvor vi også i Grønland er blevet ramt af de globale begivenheder. Som verdenssamfund klarede vi os igennem en global pandemi og er vendt tilbage til noget, der minder om en normal hverdag. Men krigen i Ukraine og de konsekvenser, den bringer med sig, kan også mærkes i Grønland, selvom vi geografisk er langt fra Europa. I detailhandelen oplever vi prisstigninger fra leverandørerne og generel usikkerhed i værdikæderne på grund af den stigende inflation. Selvom Grønland er en lille spiller på det globale marked, kan vi ikke komme udenom, at vi er en del af en verdensøkonomi i forandring, fortæller direktør Susanne Christensen, Kalaallit Nunaanni Brugseni.

Nøjagtig de samme toner lyder fra direktør Per Steen Larsen, Pisiffik:

– 2022 vil sent blive glemt. Covid-19 har efterhånden sluppet sit jerngreb på vores samfund, men Ruslands invasion af Ukraine har igen mindet os om, at vi er en del af en global og forbundet verden. Efterdønningerne af covid-19 krisen og Ruslands invasion af Ukraine har medført prisstigninger over hele verden – også her i Grønland. Det har i sidste ende betydet, at forbrugerne har oplevet, at priserne ikke er de samme, som de var for et år siden.

Læs mere i avisen Sermitsiaq, som du kan få adgang til her: