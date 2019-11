Pris: Nuuk har det bedste lufthavn

redaktionen Torsdag, 07. november 2019 - 17:53

- Nuuk har en stabil og fokuseret ledelse, dygtige medarbejdere og de har været fleksible i forhold til at hjælpe med at sikre driften af andre lufthavne.

Det siger administrerende direktør i Mittarfeqarfiit Henrik Estrup i forbindelse med prisuddelingen af 'årets lufthavn' i Grønland. Prisen blev uddelt ved et arrangement i Kangerlussuaq hvor samtlige Mittarfeqarfiits lufthavne var repræsenteret af deres lufthavnschefer, oplyser Mittarfeqarfiit i sin hjemmeside.

To priser

Nuuk Lufthavn modtog således 'Årets Kvalitetspris' ved prisoverrækkelsen.

- Vi har mange dygtige medarbejdere i vores virksomhed. Medarbejdere der går forrest, som er dedikeret til deres fag og som sørger for at servicere kunderne på bedste vis. I år har vi specielt lagt mærke til Nuuk lufthavn. Nuuk har en stabil og fokuseret ledelse der støtter op omkring virksomhedens strategi. De har også været fleksible i forhold til at hjælpe deres kolleger på kysten med at sikre driften af lufthavnene, fremhæver administrerende direktør i Mittarfeqarfiit.

Løsningsorienteret

Driftsdirektør Niels Grosen siger således:

- Nuuk lufthavn har været igennem en større renovering og trods dette har ledelsen og medarbejderne formået at komme igennem, så der har været mindst mulige gener for passagererne. Lufthavnen er 40 år gammel og trods trange kår har man formået at fokusere på det bedste.

Det fremhæves af driftsdirektøren blandt andet, at ledelsen i Nuuk Lufthavn har 'været proaktive og løsningsorienteret i forbindelse med arbejdet med de nye lufthavne. De har eksempelvis stillet deres viden til rådighed samt deres erfaringer indenfor driften af lufthavne'.

‘Safety’-prisen gik til Upernavik Lufthavn.