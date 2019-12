Prismodtager gør en forskel for unge

Redaktionen Fredag, 06. december 2019 - 13:59

Den 5. december blev prisen uddelt i Maniitsoq på baggrund af indkomne indstillinger.

Begrundelsen for at tildele Karl Erik Karlsen prisen lyder:

- Vedkommende har på grund af en mindre hjerneblødning måttet besluttet sig for at stoppe sit arbejde som selvstændig tømrer. Alligevel har han, som den person han er og ikke bare vil se til, at de unge går arbejdsledige på grund af lukningen af fabrikken i Maniitsoq, rettet henvendelse og kom med forslag til Kommunalbestyrelsen, som resulterede i opstarten af Pilersitsivik.

- Vedkommende har stor interesse og hjerte for at arbejde med de unge, og er opsat på, at de unge udvikler og udviser engagement indenfor arbejdsmarkedet, fremgår det af en pressemeddelelse fra kommunen.

Utrættelig indsats

- Efter etableringen af Pilersitsivik, har han fået flere familier og unge til at rykke sig, flere er startet i skolen, taget uddannelse, kommet i arbejde, højskoleophold og andet, hvor han har ændret livsforholde til noget positivt. Gad vide, hvor mange unge der har fået arbejde og uddannelse på grund af Karl Erik Karlsen, lyder det i meddelelsen om prismodtageren.

Under overrækkelsen af æresprisen sagde borgmester Malik Berthelsen følgende:

- Personer, der er i arbejdsalder, vil blive færre i fremtiden, og det er derfor vigtigt, at vi få alle unge i arbejde, hvis vores land ikke skal gå i stå. For at opnå dette, har vi i vores kommune behov for flere personer som Karl Erik, som kan støtte de unge til at tro på sig selv.