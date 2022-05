Prisernes himmelflugt

redaktionen Onsdag, 18. maj 2022 - 08:48

Priserne tordner op på blandt andet fødevarer, brændstoffer og byggematerialer over alt på kloden. Det skriver avisen AG denne uge.

Siumut frygter for, at udviklingen snart vil ramme Grønland i fuld skala og er bekymret for konsekvenserne for især de fattigste, børnefamilier, folk i yderdistrikter og fiskere og fangere.

- Som følge af Polar Oil lagre af fossile brændstoffer, er vi endnu ikke nået det værste punkt. Men når oliepriserne stiger herhjemme, vil varmepriserne også stige, lød det fra Siumut-gruppen, som stod bag en forespørgselsdebat i Inatsisartut om Ukraine-krigens og corona-epidemiens effekter for verdenshandlen.

Ifølge Atassuts formand, Aqqalu Jerimiassen, gælder det om at tænke ud af boksen. Han peger på, at stenhuse måske er bedre end træhuse. Man kan lade sig inspirere af Irland.

- Irland er på størrelse med Kommune Kujalleq og er gode til at udnytte egne stenmaterialer til brug i byggebranchen. På trods af, at landet er så meget mindre end i Grønland, producerer de materiale til at bygge ejendomme til alle deres 5 millioner indbyggere.

Aqqalu Jerimiassen vil også skære toppen af fødevarepriserne ved i en periode at få varerne andre steder fra end Danmark og EU. USA og Canada er oplagte muligheder, mener han.

