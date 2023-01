Prisen på at sende breve og pakker stiger

Merete Lindstrøm Mandag, 02. januar 2023 - 09:38

Fra den 1. januar 2023 justerer Tusass sine priser for almindelige breve og pakker. Det betyder at ppiserne endnu angang stiger.

Tusass oplyser på sin hjemmeside at mængden af breve fortsat falder i takt med, at Selvstyret, kommunerne samt erhvervs- og privatkunder bliver mere digitaliserede.

Fra 2021 til udgangen 2022 er den samlede brevmængde faldet med 11 procent og hvor faldet fra 2020 til 2021 var på omkring 9 procent. Det forventes at brevmængden i 2023 fortsat vil falde markant, spår Tusass.

- Faldet i brevmængderne og dermed portoindtægten betyder, at det bliver dyrere at opretholde en befordringspligt til hele Grønland, som medfører en portostigning på ca. 10 procent, forklarer Direktør for Digital Handel & Logistik Lars Borris Pedersen.

Et A-brev på under 20 gram, der skal sendes internt i Grønland ændres fra 18,00 kr. til 20,00 kr. Et tilsvarende brev til Europa, ændres fra 20,00 kr. til 23,00 kr. Prisen på en A-pakke op til 1 kg. internt i Grønland ændres fra 142,00 kr. til 145,00 kr.