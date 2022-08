Prisen på gas og el kan blive tredoblet i britiske hjem

Ritzau Lørdag, 20. august 2022 - 15:45

Energipriserne, der i forvejen ligger på et rekordhøjt niveau, kan de kommende måneder eksplodere til op mod det tredobbelte i Storbritannien.



Det viser en prognose fra det uafhængige energirådgivningfirma Auxilione.



I dag lyder den gennemsnitlige årlige pris for gas og el på 1971 pund (cirka 17.250 kroner) per husstand i Storbritannien.



Ifølge Auxilione kan beløbet stige til 3576 pund (31.300 kroner) i oktober, 4799 pund (42.000 kroner) i januar og 6089 (53.300 kroner) i april.



Prognosen er baseret på gaspriser fra fredag.



Den vil formentlig skabe bekymring hos millioner af briter, der - ligesom folk i mange andre lande - kæmper med høje energipriser.



Den ventes også at lægge yderligere pres på den britiske regering, der er blevet opfordret til at tage hånd om prisstigningerne.



Det vurderes, at omkring 45 millioner briter denne vinter vil blive påvirket af de høje priser på gas og el. Der bor cirka 67 millioner i Storbritannien.



Det forventes blandt andet, at der i løbet af vinteren vil være rigtig koldt i mange hjem, fordi folk frygter en høj varmeregning.



De høje priser er blandt andet et resultat af Ruslands invasion af Ukraine. Den har betydet, at Europa har skåret drastisk ned på brugen af russisk gas.



