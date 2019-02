Prisbelønnet musiker til Nuuk-festival

Jørgen Schultz-Nielsen Mandag, 04. februar 2019 - 11:00

I sidste uge blev det afsløret, at Julie Berthelsen skulle give koncert til Akisuanerit Festivallen i Nuuk. Nu føjes endnu en kvinde til listen, og hun har tilmed aldrig før givet koncert i Grønland.

Det er Karen Marie Aagaard Ørsted Andersen som har valgt at tage turen over Atlanten. Flere vil nok undre sig over, hvem det er. Men hun er også bedre kendt under navnet MØ, og så er enhver tvivl nok fjernet for langt de fleste.

Imponerende musikkarriere

Hun har haft en imponerende musikkarriere med en perlerække af priser.

Tilbage i 2013 vandt MØ kronprinsparrets stjernedryspris og samme år i december vandt hun to statuetter ved uddelingen af Gaffa-prisen.

Året efter vandt hun flere priser ved Danish Music Awards: ”Årets nye danske navn”, ”Årets danske udgivelse”, ”Årets danske solist” og ”Årets danske musikvideo”.

Hendes single sammen med Major Lazor; ´Lean On’, er blandt de mest sete på youtube overhovedet og toppede hitlisterne på Spotify og iTunes med en førsteplads på den internationale hitliste og over 700 millioner streams på Spotify. Se videon med snart 2,5 milliarder views herunder:

Musikgenren er en blanding af soulinspireret pop, electronica og rhythm´n´blues.

MØ har også en stor international karriere med hitsingler i toppen i både USA, Storbritannien og mange andre Europæiske lande.