Pris til Rosing: Den krystalklare formidler

Walter Turnowsky Torsdag, 11. april 2019 - 12:43

Minik Rosing har fundet spor af det ældste liv på jorden ved Isua, han kalder det selv 'livets dåbsattest' - og flyttede dermed tidspunktet for livets opståen et godt stykke bagud. Og dette er blot et af de forskningsresultater, der har betydet at Minik Rosing hører til blandt de internationalt særdeles anerkendte forskere.

Dagens pris fik han dog ikke så meget for sine banebrydende forskning, men for sin evne til at fortælle om den.

Astrofysiker Anja C. Andersen overrækkker prisen til Minik Rosing Walter Turnowsky

- Minik Rosings engagerende begejstring gør det tvingende nødvendigt for ham at delagtiggøre et bredt publikum i sin omfattende viden og nye opdagelser. Han pirrer i en usædvanlig grad tilhørernes nysgerrighed og kommunikerer i et forståeligt sprog således, at budskaberne fremstår krystalklare, sagde astrofysiker og professor Anja C. Andersen, da hun på vegne Svend Bergsøes Fonden overrakte formidlingsprisen. Hun har selv tidligere modtaget prisen.

Børnene Johanne, Frederik og Malik var med for at overvære prisoverrækkelsen til farmand Walter Turnowsky

- Minik Rosings formidling er næret af en dyb hengivenhed til videnskab, mennesker og Grønland.

Prismodtageren selv var rørt over prisen og den medfølgende tale, at han er især glad for at få netop en formidlingspris. I hans øjne er det en stadig vigtigere opgave at formidle den stadig mere omfattende forskning.

Fysiker Holger Bech Nielsen har tidligere modtaget formidlingsprisen Walter Turnowsky

- Vi bør bruge mere tid på at fortælle, hvad vi kommer frem til. Men måske endnu mere: Formidle hvad vi ikke kommer frem til. Formidling handler ikke om at oversætte resultater, det handler om at fortælle, hvorfor vi går det vi gør, og hvad det der driver os som forskere. Så derfor er det superfantastisk at få en formidlingspris, sagde han i sin takketale.