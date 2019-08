Pris for lufthavne offentliggøres næste år

Walter Turnowsky Onsdag, 14. august 2019 - 15:54

Byggeriet af selve lufthavnsbygningerne i Nuuk og Ilulissat sendes i udbud i 2020, og først herefter kommer vi til at kende den præcise pris for de to lufthavne.

Kalaallit Airports har allerede tidligere meldt ud, at man ikke på nuværende ønsker at oplyse, hvor meget Munk Gruppen får for at bygge de to landingsbaner. Årsagen er, at budgiverne på bygningerne ikke skal kunne regne ud, hvor mange penge, der er tilbage i budgettet til den del af opgaven.

- Jeg kan bekræfte at vi kan oplyse prisen for de to lufthavne, når udbuddet af bygningerne er afsluttet, siger administrerende direktør i Kalaallit Airports, Peter Wistoft til Sermitsiaq.AG.

Kontrakten med Munck Gruppen blev underskrevet i går.

Anlægsarbejderne starter senest 1. oktober i år. Begge lufthavne skal efter planen stå færdige i slutningen af 2023.