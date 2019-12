Prins Nikolai flytter fra Amalienborg til egen lejlighed

Ritzau Lørdag, 28. december 2019 - 10:57

Dronning Margrethes ældste barnebarn, Prins Nikolai, flytter fra sin lejlighed ved Amalienborg.

Han har i stedet købt en lejlighed, som ligger i kvarteret mellem Søerne og Nørreport Station i København. Den flytter han ind i 2. januar.

Det skriver Se og Hør.

- Jeg har været glad for at bo ved Amalienborg, men da jeg fik muligheden for at købe lejligheden, slog jeg til, siger prins Nikolai gennem grevinde Alexandras privatsekretær, Helle von Wildenrath Løvgreen, til Se og Hør.

- Jeg er også glad for, at lejligheden er tættere på mit studie på CBS, fortæller prinsen, der i sommer begyndte at læse Business Administration and Service Management på Frederiksberg.

Uddannelsen er ikke målrettet en bestemt stilling, men kan typisk give job som konsulent eller rådgiver inden for kultur, turisme og service.

Ifølge Se og Hør har lejligheden kostet 4.495.000 kroner og er 70 kvadratmeter stor.

Prins Nikolai fyldte 20 år den 28. august i år. Det var nogenlunde samtidig med, at prinsen startede med at studere på CBS.

Forud for det havde han nogle måneder på Hærens Sergentskole i Varde med målet at blive officer af reserven. Han besluttede dog at stoppe.

Prinsen har desuden gjort sig bemærket som model med flere prestigefyldte job hos modehuse i Paris og London.

I 2018 var han blandt andet på catwalken for det franske modehus Dior og det britiske mærke Burberry.

Prins Nikolai er søn af grevinde Alexandra og prins Joachim. Han er nummer syv i den danske tronfølge.