Prins Joachim rykker til USA

Ritzau Fredag, 17. marts 2023 - 06:56

Prins Joachim tiltræder 1. september en stilling som forsvarsindustriattaché på den danske ambassade i Washington D.C.

Det oplyser Forsvarsministeriet i en pressemeddelelse.

Stillingen er for tre år med mulighed for forlængelse.

Ansættelsen sker for at styrke det danske samarbejde med USA på sikkerheds- og forsvarsområdet, lyder det fra fungerende forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V).

- Det er vores ambition at styrke det forsvarsindustrielle samarbejde markant med USA, og prins Joachim vil i høj grad bidrage hertil, siger han.

Flyttede for fire år siden til Frankrig

Attaché er en stillingsbetegnelse for en udsendt medarbejder ved en dansk repræsentation.

Prins Joachim flyttede for fire år siden til Frankrig sammen med prinsesse Marie og parrets to børn.

Her gennemførte han en militæruddannelse på École Militaire, der er Frankrigs højst rangerende militære uddannelsesforløb.

Efter endt uddannelse blev både prinsen og prinsessen tilknyttet Danmarks ambassade i Paris som henholdsvis forsvarsattaché og Særlig kulturrepræsentant.

Prinsens kontrakt stod til at udløbe til sommer.

Flytter i løbet af sommeren

Prins Joachim og familien flytter til Washington D.C. i løbet af sommeren 2023, fremgår det af en nyhed på kongehusets hjemmeside.

Prins Joachim siger i pressemeddelelsen, at han er stolt over at få mulighed for at repræsentere Danmark internationalt på sikkerheds- og forsvarsområdet.

- Det transatlantiske samarbejde er et højt prioriteret område, og jeg er beæret over, at man har fundet mig kvalificeret til opgaven, udtaler prinsen.

Næsten halvdelen af den danske forsvarseksport går til USA, og industrien hilser den nye forsvarsindustriattaché velkommen.

- Enestående indsats

Det siger branchedirektør for DI Forsvar og Sikkerhed Joachim Finkielman.

- Prins Joachim har i Paris gjort en enestående indsats for at støtte danske virksomheders bestræbelser på at samarbejde med Frankrig, og der er derfor med stor glæde, at vi ser frem til samarbejdet i USA, siger han.

Allerede i oktober drager danske virksomheder til USA på et eksportfremstød, og her håber man at kunne trække på attachéens kompetencer, tilføjer Joachim Finkielman.