Principbeslutning: Skal der serveres alkohol efter 01.00?

Jørgen Schultz-Nielsen Søndag, 16. februar 2020 - 15:14

Hidtil har Komuneqarfik Serersooq kun udstedt lejlighedsbevillinger, der er gældende frem til klokken 01.00. Det har været praksis siden november 2011.

Den 2. og 3. oktober løber Akisuanerit Festival af stablen, og i den forbindelse har arrangørerne bedt om at få forlænget bevillingen, så man har mulighed for at servere alkohol fra 21.00 til 03.00.

Ifølge alkoholloven har kommunerne mulighed for give tilladelse til servering frem til klokken 03.00, men det har ikke været kutyme i hovedstadskommunen.

Skal der justeres?

Kommunaldirektør Lars Møller-Sørensen mener tilsyneladende, at tiden er inde til at forhøre sig hos politikerne, om administrationen af lejlighedsbevillinger skal justeres.

- Såfremt udvalget godkender dispensationen vil beslutningen være en principbeslutning, og andre ansøgere til lejlighedsbevilling vil have en mulighed for at søge til det tidspunkt Udvalg for Økonomi og Erhverv dags dato beslutter, og disse vil blive behandlet fra administrationen jf. den tidligere bemyndigelse til administrationen om lejlighedsbevillinger, skriver kommunaldirektøren.

Politiet

Festivalarrangørerne har allerede fået tilladelse hos politiet til, at arrangementet de to dage kører frem til klokken 03.00. En af festivallens store sponsorer har hidtil været Tuborg.

Udvalget for Økonomi og Erhverv skal træffe den endelige afgørelse den 20. februar.