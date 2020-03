Presset døgninstitution: Det begynder at knibe med medarbejdere

Thomas Munk Veirum Torsdag, 26. marts 2020 - 15:00

På døgninstitutionen Angerlarsimaffik Aja i Nuuk tager man sig af sårbare unge, og her mærker man konsekvenserne af coronakrisen:

- Det begynder at knibe med medarbejdere. Vi har været nødt til at sende medarbejdere hjem for at passe på dem, og det vil sige, at vi mangler personale, oplyser souschef på Angerlarsimaffik Aja, Jens Pavia Lennert.

Derudover er én af institutionens afdelingsledere strandet i Maniitsoq:

- Hun skulle have været med flyet til Nuuk i fredags. Det blev dog aflyst på grund af dårligt vejr. Vi vurderer, hun besidder en kritisk funktion på det sociale område. Og vi har brug for hende, fortæller souschefen.

Hårdt ikke at kunne hjælpe

På trods af en ihærdig indsats, er det ikke lykkedes at få afdelingslederen frem til Nuuk, og det er ganske udfordrende at passe sit arbejde fra afstand, fortæller hun:

- Det hele går via telefonen, og vi prøver at få det til at fungere, så godt vi kan. Der er jo personalemangel mange steder, og jeg ville kunne hjælpe med at dække vagter, hvis jeg var i Nuuk. Så det er hårdt, siger afdelingsleder Anna Wind på telefon fra Maniitsoq.

Selvom institutionen er presset på medarbejdersiden, så er der også lyspunkter netop her:

Danske studerende blevet for at hjælpe

To pædagogstuderende fra Danmark besluttede nemlig i sidste uge at blive og gøre deres praktik færdig på institutionen, selvom de fik chancen for at rejse til Danmark, inden ruteflyvningen lukkede ned.

- Jeg sagde til dem, at det var kun dem, der kunne træffe det valg. Jeg synes, det var helt okay, hvis de valgte at rejse, fortæller Fie Hansen, der er forstander på Angerlarsimaffik Aja.

Men forstanderen er på den anden side også glad for, at de to studerende nu kan hjælpe til, mens der er mangel på medarbejdere:

- Jeg er da glad for, at de har truffet det valg, fordi vi nu har fire ekstra hænder, siger Fie Hansen.