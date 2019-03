Pressenævnet er vågnet af dvalen

Hvis du mener at have væ­ ret udsat for dårlig be­ handling af medierne, eller hvis du føler dig krænket over noget, der har været bragt i pressen, kan du klage til:

Tusagassiinermut tunn­gasuni aalajangiisartut / Pressenævnet

c/o Grønlands Landsret Jens Kreutzmannip aq­ qutaa 5, 2. sal

Postboks 1040

3900 Nuuk

Tlf. 363900 Post.landsret@domstol.gl