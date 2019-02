Pressenævnet har syltet klagesager

Jørgen Schultz-Nielsen Tirsdag, 05. februar 2019 - 11:33

Næsten to år gamle klagesager over pressen venter fortsat på en afgørelse i Pressenævnet.

- Det er langt fra acceptabelt, at der går så lang tid, understreger landsdommer Kirsten Thomassen, der er nyudnævnt formand for Pressenævnet, til Sermitsiaq.AG. Hun lover langt kortere sagsbehandlingstider.

Dødsfald

I december 2018 blev hun udnævnt til formand for Pressenævnet af Naalakkersuisut. Formandsstolen blev tidligere varetaget af landsdommer Søren Søndergård Hansen, men han døde 21. august 2017. Der gik imidlertid næsten halvandet år, før Naalakkersuisut fik udnævnt en ny formand.

Den nye formand for Pressenævnet lover, at sagsbehandlingstiden vil blive reduceret ganske betragteligt, men der har forestået et større arbejde med at få overblik over, hvilke sager der rent faktisk lå og ventede på en stillingtagen fra nævnets side.

Sagsbehandlingstid

- En sagsbehandlingstid på mere end en måned er ikke acceptabelt. Dog kan vi løbe ind i særlige ferieperioder, hvor det er svært at få medlemmerne af nævnet samlet, oplyser Kirsten Thomassen.

Landsdommeren har modtaget flere klager fra personer, der ikke forstår, hvorfor der skal gå så lang tid. Men der er håb forude for disse personer.

- På mandag har vi det første møde i Pressenævnet, oplyser Kirsten Thomassen.