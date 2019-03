Redaktionen Tirsdag, 19. marts 2019 - 08:52

Sermitsiaq.ag omtalte i en artikel, som blev bragt den 11. marts 2017 Henning Uldals fratræden fra stillingen som administrationsdirektør. Artiklen havde overskriften: ”Energiselskab afskediger administrationsdirektør”. Af artiklen fremgik, at der var indgået

en fratrædelsesaftale mellem Nukissiorfiit og Henning Uldal, men hans fratræden blev også omtalt som en fyring.

Henning Uldal har klaget til Pressenævnet.

Pressenævnet kritiserer Sermitsiaq.ag for artiklens overskrift, som ikke havde dækning i artiklen eller i de faktiske forhold. Endvidere kritiseres Sermitsiaq.ag for at betegne Henning Uldals fratræden som en fyring, da der var indgået en gensidig aftale om hans fratrædelse. Desuden kritiseres Sermitsiaq.ag for, at de ikke havde forelagt oplysningerne i artiklen for Henning Uldal før artiklen blev bragt.

Pressenævnet har pålagt os at bringe ovennævnte meddelelse. Hele kendelsen fra Pressenævnet kan læses på www.domstol.gl under Pressenævnet” – klik her.