Pressemøde: Uvaccinerede mister adgang til barer og restauranter

Thomas Munk Veirum Tirsdag, 25. januar 2022 - 13:21

Naalakkersuisoq Pele Broberg oplyser på et pressemøde tirsdag middag, at Selvstyrets midlertidige restriktioner, der hidtil kun er trådt i kraft i bosteder med ukendte smittekæder, nu udbredes til hele landet.

Der foretages desuden den ændring, at medmindre man er under 15 år eller færdigvaccineret kan man ikke komme ind i offentlige lokaler.

- Uvaccinerede, der er 15 år eller ældre, nægtes adgang, medmindre de skal udføre deres arbejde. Det vil sige, at uvaccinerede fra onsdag til og med den 14. februar nægtes adgang til restauranter, biografer og værtshuse, siger Pele Broberg (N).

Det gælder også i sportsklubber og fitnesscentre.

Denne restriktion er fortsat med undtagelse af detailhandel, posthuse, lufthavne, ekspeditionslokaler, serviceskranker med videre hos offentlige myndigheder samt forsyningsvirksomheder og venteområder i forbindelse med offentlig transport.

Landslæge Henrik L. Hansen siger, at restriktionen blandt andet kommer, fordi det ikke længere er muligt at tilbyde pcr-test til uvaccinerede, så de kan få coronapas. Ressourcerne er blevet prioriteret væk fra test og over til andre dele af coronahåndteringen i sundhedsvæsenet.

Hvis man har fået en PCR-test i forbindelse med, at man har været smittet med Covid-19 er det fortsat muligt at anmode om immunitetbevis på sullissivik.gl. Det gælder som dokumentation i fra 2-12 uger efter testen så man dermed har mulighed for at komme i offentligt tilgængelige lokaler og sportsklubber m.m. selvom man ikke er vaccineret.

Restriktioner på serveringssteder forlænges en uge

Broberg oplyser videre, at de nye restriktioner er afstemt med partiformændene i Inatsisartut, og de træder altså i kraft fra midnat og frem til 14. februar.

Ændringerne betyder også, at der nu er krav om brug af mundbind eller visir i offentlige lokaler over hele landet, og der må maksimalt opholde sig halvdelen af, hvad brandmyndighederne har godkendt et lokale til.

Restriktionen for serveringssteder forlænges en uge. Det vil sige, at alle serveringssteder ikke må udskænke alkohol mellem klokken 22 og 05. Der tilføjes dog den ændring, at stederne gerne må holde åbent frem til 22.30. Tidligere skulle serveringsstederne også lukke klokken 22.

Ændringer i indrejsekrav

Derudover ændres der også i restriktionerne for indrejse.

- Kravet om at man skal fremvise en negativ PCR-test i forbindelse med indrejse fjernes. De øvrige krav ved indrejse beholdes i sin nuværende udformning. Er man syg skal vi naturligvis fortsat opfordre til, at man undlader at rejse, siger Pele Broberg.

Han oplyser videre, at kravet om fremvisning af negativ PCR-test for uvaccinerede ved rejse internt i landet også fjernes.

- Krav om karantæne i fem dage efter indrejse for uvaccinerede beholdes, men kravet om PCR-test fjernes. Jeg skal dog anbefale at man istedet benytter sig af kviktest, siger Pele Broberg.

Sker efter anbefaling fra landslæge og sundhedsvæsenet

Pele Broberg understreger, at restriktionerne forlænges efter anbefaling fra landslægeembedet og sundhedsvæsenet.

- Der er ikke belæg for, at vi er kommet over det værste, når vi kigger i statistikkerne, siger Pele Broberg.

Landslæge Henrik L. Hansen deltog også på mødet, hvor han satte en tyk streg under, at det grønlandske sundhedsvæsen udfordres af coronasmitte i øjeblikket.

Mangler medarbejdere - behandlinger udsættes

Han fortalte, at sundhedsvæsenet lider under mangel på medarbejdere, da mange er i isolation på grund af coronasmitte.

- På grund af situationen i Danmark er det vanskeligt at rekruttere personale. Det betyder i praksis, at der er nogle behandlinger, som i øjeblikket må udsættes.

- Det er vigtigt at præcicere, at alle akutte og alle opgaver som ikke kan udsættes fortsætter uændret, siger landslæge Henrik L. Hansen.

Ifølge landslægen er strategien, at ved at fastholde regler om isolation og andre restriktioner, at man kan forhale smittespredningen en smule:

- Sammenlagt er vi i en situation, hvor vi fortsat er interesseret i at sprede epidemien over en lidt længere periode, end hvis den får lov at køre.

- Der er fortsat rigtig meget gang i smittespredningen mange steder. Kigger man på de test, vi fik svar på i går, var ikke mindre end 58 procent positive. Det er godt nok en udvalgt gruppe, der er testet, men det viser stadig med al tydelighed, at der er rigtig godt gang i smitten, og det vil der være nogle uger endnu.